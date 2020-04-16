На Львовщине умер восьмой больной COVID-19
14:41, 16 апреля 2020Страна
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Умер 66-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.
Иллюстрация / REUTERS
Во Львовской области подтвердили восьмой летальный случай от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщил Львовский штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook.
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Очередной жертвой коронавируса стал 66-летний мужчина из Яворивского района Львовской области.
Он умер в реанимации областной инфекционной больницы. Болел сахарным диабетом.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.
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