На Львовщине умер восьмой больной COVID-19

Умер 66-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Во Львовской области подтвердили восьмой летальный случай от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщил Львовский штаб по борьбе с коронавирусом на своей странице в Facebook.

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Очередной жертвой коронавируса стал 66-летний мужчина из Яворивского района Львовской области.

Он умер в реанимации областной инфекционной больницы. Болел сахарным диабетом.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.