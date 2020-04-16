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Празднование Пасхи дома должно остановить распространение коронавируса в Украине - Степанов

10:44, 16 апреля 2020
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Степанов призвал украинцев оставаться дома / фото УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что празднование Пасхи 19 апреля дома должно остановить распространение коронавируса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"Еще раз хочу подчеркнуть и обратиться к украинцам, что для нас очень важно празднование Пасхи именно дома, онлайн, потому что это, по нашему мнению, остановит распространение этой болезни в Украине", - подчеркнул Степанов.

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Как сообщал УНИАН, христиане западного обряда в этом году отпраздновали Пасху 12 апреля, а христиане восточного обряда будут праздновать 19 апреля.

В свою очередь, президент Украины и министр здравоохранения неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.

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