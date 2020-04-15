В Киево-Печерской Лавре зафиксировали еще один случай коронавируса, в Ионинском монастыре - три
Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в Киево-Печерской Лавре зарегистрировали один случай заболевания COVID-19, в Ионинском монастыре - три.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-брифинге.
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«Из случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, еще один - в Киево-Печерской Лавре и три - в Ионинском монастыре», - сказал мэр.
Он отметил, что накануне в Лавре провели усиленную дезинфекцию всех зданий.
«Установили там медицинские посты, измеряют температуру и уровень оксигенации монахам с признаками болезни и тем, кто лечится на самоизоляции. Если есть медицинские показания, их госпитализируют», - сказал Кличко.
По словам мэра, накануне из Лавры госпитализировали одну монахиню и двух учащихся семинарии. Был осуществлен забор образцов на ПЦР-тестирование у 20 человек из семинарии. И сегодня медики продолжат брать образцы на лабораторные исследования.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зафиксировано 612 случаев инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки заболел 61 киевлянин.
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