В Одесской области церковь скрывает круг контактов больных COVID-19 священников

Кроме обитательницы женского монастыря, заболел священник в Подольском.

В Одесской области медики заявляют, что представители церквей, в частности бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, скрывают данные о людях, которые контактировали с инфицированными COVID-19 священнослужителями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила главный врач коммунального предприятия «Одесский областной центр социально значимых болезней» Светлана Есипенко.

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По ее словам, эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди священнослужителей затруднено тем, что они не полностью раскрывают свои контакты. Врач утверждает, что в Одесской области зафиксированы два таких случая - заболели монахиня Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря и священник в городе Подольске. Также заболела теща этого священника из Подольска.

«Когда проходит эпидемиологическое расследование случаев заболевания среди священников, у нас возникает большая проблема с определением круга контактных лиц. Сразу резко эти люди перестают работать в церквях и посещать их... Так, в Подольске нам рассказали, что он не работал в соборе, а, по данным руководителя церкви, имел приход и проповедовал в Знаменке Ивановского района... », - рассказала Есипенко.

Она акцентировала, что установить круг контактов больного практически нереально, поскольку священники их якобы скрывают.

«Сейчас не найдешь никаких концов. Вдруг оказывается, он (священнослужитель - УНИАН) - сирота и у него никого нет», - отметила Есипенко.

Кроме того, по ее словам, установлено, что женщина, которая умерла в Подольске от COVID-19, посещала одну из церквей бывшей УПЦ МП.

«Действительно, эта женщина посещала церковь московского патриархата...», - сказала Есипенко, добавив, что установить, контактировала ли она с больным священником, теперь невозможно.

Также главврач сообщила, что в регионе много случаев инфицирования коронавирусом, которые зарегистрированы среди представителей религиозных общин, а также среди людей, активно посещающих или работающих в церквях.

В частности, заболели пять человек в религиозной семье, которая живет в Беляевском районе.

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По словам главного санитарного врача Одесской области Виталия Гончарова, в регионе семь «семейных очагов» заражения COVID-19. Он также акцентировал внимание журналистов на случае в женском монастыре Теплодара.

«Хочу отдельно остановиться на инфицировании монахини женского монастыря в городе Теплодаре. В настоящее время источник инфекции выявляется. Однако монастырь был открыт для прихожан и паломников, и можно предположить, что среди посетителей был больной человек или носитель, который и стал источником заражения», - сказал Гончаров.

Он добавил, что сейчас власти Теплодара временно запретили посещение монастыря для населения.

Как отметил медик, пока что обнаружено заражение в регионе 69 человек, из которых лишь 15 были за границей. Среди заболевших - три ребенка и пять медиков.

Как сообщал УНИАН, вчера сотрудник Одесской ОГА рассказал, что, по предварительным данным, среди инфицированных жителей Одесчины - монахиня Свято-Воскресенского Теплодарского женского монастыря. Сегодня на заседании оперативного штаба представитель бывшей УПЦ МП заявил, что заболела не монахиня, а какая-то сирота, у которой якобы психические проблемы.

Вчера стало известно о смерти жительницы Подольска, ставшей первой жертвой COVID-19 в регионе.