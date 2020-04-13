Председатель ОГА: На Черниговщине зафиксированы первые два случая выздоровления от COVID-19

У мужчины из города Корюковка и женщины из села Комаровка по два негативных ПЦР-теста, они уже выписаны из больниц.

В Черниговской области зафиксированы первые два случая выздоровления от COVID-19.

"Двое пациентов, которым был диагностирован коронавирус, выздоровели и выписаны из больниц. Мужчина с Корюковки, с 31 марта лечился в инфекционном отделении Корюковской ЦРБ. Вчера получено повторный отрицательный результат полимеразной цепной реакции пациента", - сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

По словам председателя ОГА, второй отрицательный ПЦР-тест показал выздоровление женщины из с. Комаровка, которая находилась на госпитализации в Борзнянской ЦРБ.

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Он отметил, что на лечении в этом медицинском учреждении остается 5 пациентов с COVID-19.

Прокопенко уточнил, что ПЦР-тестирование прошли и медработники, которые контактировали с больными, - инфицирование коронавирусом в них не обнаружено.

"Что касается непосредственно Комаровки, то на днях закончился срок самоизоляции у 307 жителей села, которые находились в списках контактных лиц. Впрочем, таких остается по Комаровке еще 57", - рассказал председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 13 апреля на Черниговщине зафиксировано 9 случаев заболевания COVID-19.

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