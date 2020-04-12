В Одесской области умер первый больной с COVID-19

Всего в населенных пунктах Одесской области зафиксировано 38 случаев заболевания коронавирусом.

В Одесской области зафиксирована первая смерть от COVID-19. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

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«К сожалению, в Одесской области - первый летальный случай от коронавируса.

Ушла из жизни пациентка 1959 г.р. в городе Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным», - сообщил Куцый.

Со вчерашнего вечера, по состоянию на 9:00, лабораторно подтверждено 4 случая заболевания - все из города Подольска. Это четыре женщины в возрасте от 38 до 65 лет.

«Таким образом, в населенных пунктах Одесской области зафиксировано 38 случаев заболевания COVID-19, в Одессе - 29. Всего – 67 в регионе», - отметил Куцый.

По данным, неподтвержденным пока официально, в числе инфицированных – якобы монахиня Свято-Воскресенского теплодарского женского монастыря. Информированный источник в ОГА подтвердил УНИАН, что в инфекционную больницу доставлена монахиня «одного из монастырей» с подозрением на COVID-19.

«Судя по всему, речь об этом человеке. Сейчас этот монастырь закрыт…», - сообщил сотрудник ОГА.

На официальном сайте города Теплодар Одесской области размещена официальная информация о первом инфицированном человеке в этом населенном пункте.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 11 апреля в Одесской области было зарегистрировано 63 официально подтвержденных случая COVID-19, в том числе у двоих малолетних детей.

Напомним, по состоянию на 09:00 в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.

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