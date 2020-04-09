Вспышка коронавируса в городе на Днепропетровщине: очагом заражения стала встреча сотни человек

Тесты на коронавирусную инфекцию сделали 150 контактным лицам.

В городе Першотравенск Днепропетровской области, где была зафиксирована вспышка коронавируса, в течение почти двух месяцев проходили собрания религиозной общины, на которых присутствовали около 600 человек.

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На "финальной встрече", которая стала очагом заражения, присутствовали около 100 человек. Об этом рассказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает «Обозреватель».

По его словам, тесты на коронавирусную инфекцию сделали 150 контактным лицам. "Наверное, будут еще случаи", – предположил чиновник.

Говоря о прогнозе насчет пика заболеваемости, он отметил, что расчеты областной администрации "совпадают с тем, что предоставляет наш Минздрав и Кабмин". "Пик будет примерно в конце апреля".

В этом контексте Бондаренко сообщил, что в области готовят "материальные резервы", опираясь на этот прогноз. В приобретении всего необходимого, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких, активное участие принимает крупный бизнес региона.

В области определено 18 госпитальных баз для борьбы с коронавирусной инфекцией, одна из которых – областная клиническая больница имени Мечникова, известная высококвалифицированным медицинским персоналом.

Как рассказал Бондаренко, для больных с коронавирусом в больнице Мечникова выделен отдельный корпус, который в настоящее время оборудуется всем необходимым. При этом он заверил, что на приеме раненых военнослужащих с ООС это никак не отразится.

В городе Першотравенск Днепропетровской области произошел резкий всплеск коронавируса из-за собраний религиозного характера. За 2 дня заболело более 20 человек. Позже стало известно, что лица, которые заразились – слушатели библейской школы харизматической церкви "Новое поколение".