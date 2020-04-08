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Минздрав дал рекомендации по захоронению умерших от коронавируса

14:25, 08 апреля 2020
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Иллюстрация \ REUTERS

В связи с ростом количества летальных случаев от COVID-19 Министерство здравоохранения (Минздрав) выпустило рекомендации по проведению ритуальных обрядов.

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В частности, Минздрав рекомендовал временно придерживаться таких правил при проведении ритуальных обрядов:

  • не более 10 присутствующих при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • тела умерших должны быть обработаны дезинфекционным раствором и помещены в герметичный пакет-мешок;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет людей, присутствовавших при погребении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 09.00 8 апреля зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

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