Супрун раскритиковала препарат, которым предлагают лечить больных коронавирусом в Украине

Препарат «Протефлазид» экс-чиновник назвала смесью трав, растворенных в спирте.

Коронавирус в Украине предлагают лечить противовирусным препаратом отечественного фармпроизводителя под названием «Протефлазид».

Уляна Супрун убеждена, что подобное лекарство не сможет оказать эффективную помощь и объяснила, почему. Об этом сообщает «РБК-Украина».

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По словам бывшей главы Минздрава, руководители определенных научных учреждений пытаются фактически «впарить» данное лекарство как якобы спасение от COVID-19. Также медик в своем Facebook обвинила Национальную академию медицинских наук Украины в занятиях лженаукой.

Супрун рассказала, что в сети всплыло письмо президента НАМНУ Виталия Цимбалюка к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обратить внимание «на откровенный фуфломицин» для профилактики и лечения коронавируса.

Препарат «Протефлазид» экс-чиновник назвала смесью трав, растворенных в спирте.

«Эти «лекарства» не включены ни в какие международные протоколы, не имеют доказательной эффективности, не исследовали в реальных научных исследованиях, а в основном у тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата», - говорится в публикации.

Супрун утверждает, что в сложные для страны и всего мира времена «такие «ноу-хау» впаривают руководители научных учреждений, которые существуют на немалые средства налогоплательщиков, и десятилетиями наживаются на имитации научной деятельности».