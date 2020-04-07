В Сумах выздоровела женщина, которая стала первой в городе пациенткой с коронавирусом

Женщина сможет покинуть лечебное заведение в течение ближайших трех дней.

Жительница города Сумы, у которой 25 марта обнаружили коронавирус, по результатам двух тестов признана здоровой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время ежедневного онлайн брифинга в Сумской облгосадминистрации сообщил и.о. директора государственного учреждения «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Збаражский.

«Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее уже нет вируса. И я думаю, что она уже может сегодня, а может и в течение трех дней на этой неделе, пойти домой», - подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что в отношении этого человека было много шума, якобы она, будучи уже зараженной, находилась на работе и контактировала с другими людьми.

«Однако у лиц, контактировавших с ней, не подтвержден коронавирус. То есть женщина своевременно обратилась. Соответственно она была госпитализирована, вылечена, и на сегодняшний день отмечаем положительный результат», - сказал руководитель лабораторного центра.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, это первый случай выздоровления пациента от COVID-19 в Сумской, Збаражский ответил утвердительно.

Согласно информации пресс-службы Сумского городского совета, первый человек, который выздоровел от COVID-19, это жительница Сум, которая вернулась 10 марта из Праги, где находилась в отпуске.

«Наличие вируса у нее было лабораторно подтверждено 25 марта, после чего ее госпитализировали в областную инфекционную больницу», - говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, речь идет о сотрудницу налоговой инспекции, которую в соцсетях обвиняли в том, что она, по возвращении из-за границы, якобы вышла на работу и выдавала справки посетителям налоговой.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 7 апреля в Украине зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни, 45 человек умерли, 28 - выздоровели.

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