Шанс есть: в Минздраве спрогнозировали ослабление карантина, но при одном условии

Как отметил замминистра Виктор Ляшко, в случае не выполнения этого условия может подняться пик заболеваемости.

В том случае, если украинцы будут строго придерживаться карантинных ограничений, есть высокий шанс, что с 24 апреля они начнут слабеть.

Читайте такжеНе раньше середины мая: в "Слуге народа" спрогнозировали, когда закончится карантинОб этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 7 апреля.

«Иначе, если мы не будем соблюдать карантин, есть риск того, что эпидемия не будет сдерживаться, и пик заболеваемости может подняться», – заявил Ляшко.

Как отметил он, «карантин – это не каникулы»: «Это превентивные меры преодоления эпидемии коронавирусной болезни на территории нашей страны. Соблюдая их, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения».

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Виктор Ляшко, без принятия жестких ограничительных карантинных мероприятий пик заболеваемости коронавирусной болезни может начаться 14-15 апреля.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

3 апреля правительство усилило карантинные мероприяти. В частности, до 24 апреля запрещено: с 6 апреля пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

3 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство в случае снижении динамики заболеваемости COVID-19 планирует в конце апреля начать ослабление карантинных мер в Украине.

В Украине по состоянию на 9.00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.