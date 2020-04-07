Зеленский назвал дату открытия нового корпуса "Охматдета"

Президент сообщил об окончании строительства нового корпуса детской больницы "Охматдет".

Строительство нового корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" завершено.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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""Охматдет" наконец готов! 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы. Теперь дело за доставкой и подключением медицинского оборудования. Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей", - отметил Зеленский.

Он выразил удовлетворение, что в самый неподходящий момент противостояния эпидемии коронавируса удалось соблюсти установленные сроки строительства.

"Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас, как никогда, важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях.

Новенький корпус "Охматдета" - прямой пример того, как должна работать «Большая стройка». Украинские больницы должны быть именно такими", - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" было возобновлено в 2016 году после замораживания в 2013 году. В 2018 году был завершен первый пусковой комплекс с диагностическими отделениями.

В том же году началось строительство второго пускового комплекса на 40 отделений, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.