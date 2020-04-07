Украина готова делать 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю, но пока нет необходимости - Ляшко

В Минздраве заверили, что украинская система здравоохранения планирует внедрять массовое тестирование.

Система здравоохранения Украины готова проводить 30 тысяч тестов на коронавирус в неделю, но пока делает тысячу в день, потому что "нет необходимости" в большем.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Громадське.

По его словам, в случае необходимости можно делать и более 30 тысяч тестов.

"В дальнейшем у нас запланированы мероприятия и стратегия развития тестирований, которая будет позволять проводить 80 тысяч тестирований на неделю. Сегодня у нас проводится около 1000 тестов в день - нет необходимости (больше - ред.). Сегодня лаборатории недозагружены образцами", - сказал он.

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В то же время Ляшко заверил, что украинская система здравоохранения планирует внедрять массовое тестирование.

"Но, опять же, должны рассматривать и оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние нашей страны. Это все должно рассматриваться в комплексе. Мобильные бригады у нас также будут, и места для мобильного тестирования, когда можно приехать на автомобиле, сдать, также планируются", - отметил санитарный врач.

Он добавил, что Украина выбрала "другую стратегию" - просит граждан изолироваться и не выходить из дома.

Как сообщал УНИАН, по словам Виктора Ляшко, пик распространения коронавируса в Украине ожидается 14-15 апреля.

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