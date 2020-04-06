На Днепропетровщине за день обнаружили 12 больных коронавирусом - ОГА

Всего в понедельник проверили почти сотню людей.

В Днепропетровской области 6 апреля было выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом вечером в понедельник сообщила пресс-служба ОГА.

Заболели, среди прочего, жители областного центра, а также Першотравенска и Синельниковского района. Двое инфицированных - это подростки.

"Сегодня провели в областном лабораторном центре массовое тестирование. Проверили 94 жителя области на наличие COVID-инфекции. Выявили 12 новых случаев. Почти все, кто подхватил опасную болезнь, ранее контактировали с заболевшими", - рассказал председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко и призвал соблюдать карантин.

Читайте такжеВ Ивано-Франковской ОГА сообщили о седьмой смерти от коронавируса в регионе

В целом в регионе зафиксированы 26 случаев COVID-19, четырем лицам удалось выздороветь.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Сегодня вечером в Минздраве сообщили, что будут предоставлять статистику по больным раз в сутки - ежедневно утром.

Читайте также: