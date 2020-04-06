цей матеріал доступний українською

В оккупированном Крыму зафиксированы 26 случаев коронавируса

14:28, 06 апреля 2020
Страна
151 0
В оккупированном крыму увеличивается количество больных коронавирусом / фото УНИАН

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 6 апреля (онлайн)

Как сообщает Крымская правозащитная группа, информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

По словам "главы" Крыма Аксенова, заболевший приехал в оккупированный Крым из Мексики через Москву и сейчас находится на изоляции в Ялте.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму и Севастополе на сегодняшний день составляет 26 человек.

Читайте также: 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter