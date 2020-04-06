В оккупированном Крыму зафиксированы 26 случаев коронавируса
14:28, 06 апреля 2020Страна
151 0
За последние сутки на полуострове выявили один новый случай COVID-19.
В оккупированном крыму увеличивается количество больных коронавирусом / фото УНИАН
В оккупированном Крыму зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 6 апреля (онлайн)
Как сообщает Крымская правозащитная группа, информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.
По словам "главы" Крыма Аксенова, заболевший приехал в оккупированный Крым из Мексики через Москву и сейчас находится на изоляции в Ялте.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму и Севастополе на сегодняшний день составляет 26 человек.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter