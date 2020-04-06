В оккупированном Крыму зафиксированы 26 случаев коронавируса

За последние сутки на полуострове выявили один новый случай COVID-19.

В оккупированном Крыму зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Как сообщает Крымская правозащитная группа, информация об этом опубликована на сайте Роспотребнадзора.

По словам "главы" Крыма Аксенова, заболевший приехал в оккупированный Крым из Мексики через Москву и сейчас находится на изоляции в Ялте.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму и Севастополе на сегодняшний день составляет 26 человек.

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