Ляшко: в Черновицкой области введен особый режим въезда и выезда

Въехать на территорию области могут люди, которые проживают в Черновицкой области и возвращаются домой, а выехать - те, кто направляется к месту своего проживания.

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал о новых дополнительных ограничениях, введенных в Черновицкой области относительно особого режима въезда и выезда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"В Черновицкой области вчера решением региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям усилены меры и ограничен въезд и выезд в область и из области. Там установлены санитарно-карантинные подразделения", - сказал Ляшко.

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Отвечая на уточнение относительно принятия такого решения, он отметил, что такое решение было принято комиссией на основании рассмотрения вопроса о возможности введения дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территории Черновицкой области.

"Национальная комиссия рекомендовала руководителю региональной Черновицкой областной комиссии рассмотреть этот вопрос и в случае целесообразности ввести. Вчера меня как руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций проинформировали о том, что местная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение временно ограничить передвижения на территории области и из области в область", - пояснил представитель министерства.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки наибольшее колмчество новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине подтверждено в Черновицкой области - 28, Закарпатской области - 23 и в Киеве - 20.

В целом наибольшее количество случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Киеве - 180, в Черновицкой области - 171 и в Тернопольской области - 114.

Решение комиссии по ТЭБ и ЧС Черновицкой области предусматривает запрет пассажирских перевозок. Разрешено движение только грузового транспорта, автомобилей предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области.

Кроме того, въехать на территорию области могут люди, которые проживают в Черновицкой области и возвращаются домой, а выехать - те, кто направляется к месту своего проживания.

Решение также предусматривает, что на территории Черновицкой области будет установлено пять карантинных контрольно-пропускных постов: в городе Вижница, в селе Оршевцы Кицманского района, в селе Звенячин Заставновского района, в селе Атаки Хотинского района и в городе Новоднестровске.