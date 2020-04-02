Половина больных COVID-19 в Украине лечится дома – Минздрав
Из нынешних 804 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине в учреждения здравоохранения госпитализированы почти 50% больных, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.
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Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале «Коронавірус_Інфо».
“Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных – 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек”, - сообщил сегодня во время брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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