Половина больных COVID-19 в Украине лечится дома – Минздрав

В Украине пока зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни.

Из нынешних 804 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине в учреждения здравоохранения госпитализированы почти 50% больных, один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале «Коронавірус_Інфо».

“Сегодня мы имеем 804 случая коронавирусной болезни, 398 человек госпитализированы в учреждения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном (домашнем) лечении. Среди госпитализированных – 20 детей и 26 медработников. На аппарате искусственной вентиляции легких находится один человек”, - сообщил сегодня во время брифинга заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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