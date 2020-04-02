В Киеве больного с Covid-19 повезли обратно домой из-за отказа врачей его госпитализировать

Сначала больница согласилась госпитализировать инфицированного, а после его транспортировки - отказалась.

В Киеве больного коронавирусом, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу, повезли обратно домой на самоизоляцию из-за отказа медиков его госпитализировать.

Об этом в Facebook сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

По его словам, мужчина долгое время находился на самоизоляции после контакта с больной Covid-19 матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей. Вскоре у него ухудшилось состояние, и инфицированного пришлось перевести на стационарное лечение.

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Согласие на госпитализацию дала Киевская городская больница. Впрочем, отмечает Черенок, сначала возникли трудности с транспортировкой больного: у медиков «скорой» не было средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЭМП) требовали от пациента направление и лабораторное подтверждение инфицирования. Поиском справок занимались сами врачи, которые следили за мужчиной.

«И самое интересное – в 19:48 мне позвонила врач ЦПМСД и сообщила, что дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал по телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСП клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 менее 93)», – написал Черенок.

Он отметил, что «пациент с подтвержденным COVID-19 снова доставлен домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 апреля в Украине 794 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.