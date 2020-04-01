Дефицитные маски: в аптеках Украины до сих пор нет средств индивидуальной защиты (видео)

Аптекари утверждают – если медицинские маски и дошли до них, то их разобрали за несколько часов.

Маски и дезинфицирующие средства в аптеках уже второй месяц среди дефицитных товаров. Иногда они появляются и снова исчезают.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Такая ситуация наблюдается несмотря на то, что власть обещала – вскоре они уже точно будут в свободном доступе. Аптекари говорят – если и дошли, то их разобрали за несколько часов.

Некоторые аптеки оставляют на входных дверях целый список того, чего пока нет.

Маски не защищают от вирусов, это подтвердили во Всемирной организации здравоохранения. Их должны носить больные люди, а здоровых могут защитить только респираторы достаточной степени защиты.

В то же время в Китае масочный режим в период жесткого карантина ввели для всех. Дефицитный тогда товар китайцы скупали по всему миру и раздавали людям бесплатно.

Как сообщал УНИАН, с начала распространения коронавируса в мире заболели более 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч человек.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.