На Черкасчине больницы для пациентов с коронавирусом обеспечены респираторами менее чем на 1% - StateWatch
У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов из Черкасской области, острый дефицит костюмов биозащиты, медицинских фартуков, респираторов разных марок и прочего.
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Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.
Речь идет о Черкасской городской инфекционной больнице и Уманской городской больнице.
На время карантина в Черкасской области избранные больницы для госпитализации больных с коронавирусом обеспечены 75 респираторами при месячной потребности в 23040 штук, что составляет 0,33% от общей потребности.
На момент карантина в этих медицинских заведениях в наличии 10 защитных щитков при месячной необходимости в 770, то есть всего 1,3% от необходимости.
В больницах также насчитывается 1360 изоляционных халатов, при необходимости в 5520 штук (24,64%).
245 костюмов биозащиты при необходимости в 5300 штук (4,62%)
8600 пар нитриловых перчаток при необходимости в 130800 пар (6,57%)
75 респираторов при необходимости в 23040 штук (0,33%).
Также в больницах отсутствуют медицинские фартуки, их месячная потребность составляет 800 штук.
В этих медицинских учреждениях сосредоточено всего 10 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 23 штуки.
Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.