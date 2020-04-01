На Черкасчине больницы для пациентов с коронавирусом обеспечены респираторами менее чем на 1% - StateWatch

В больницах, куда будут госпитализировать больных из области, сосредоточено лишь 10 аппаратов ИВЛ при потребности в 23 штуки.

У работников медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов из Черкасской области, острый дефицит костюмов биозащиты, медицинских фартуков, респираторов разных марок и прочего.

Читайте такжеКомаровский рассказал, можно ли принимать антибиотики в целях профилактики вот коронавируса (видео)

Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на данные облгосадминистрации.

Речь идет о Черкасской городской инфекционной больнице и Уманской городской больнице.

На время карантина в Черкасской области избранные больницы для госпитализации больных с коронавирусом обеспечены 75 респираторами при месячной потребности в 23040 штук, что составляет 0,33% от общей потребности.

На момент карантина в этих медицинских заведениях в наличии 10 защитных щитков при месячной необходимости в 770, то есть всего 1,3% от необходимости.

В больницах также насчитывается 1360 изоляционных халатов, при необходимости в 5520 штук (24,64%).

245 костюмов биозащиты при необходимости в 5300 штук (4,62%)

8600 пар нитриловых перчаток при необходимости в 130800 пар (6,57%)

75 респираторов при необходимости в 23040 штук (0,33%).

Также в больницах отсутствуют медицинские фартуки, их месячная потребность составляет 800 штук.

В этих медицинских учреждениях сосредоточено всего 10 аппаратов искусственной вентиляции легких при потребности в 23 штуки.

Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.