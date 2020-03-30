За рубежом увеличилось количество больных коронавирусом украинцев

В то же время, 11 тыс. 15 украинцев хотят вернуться в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляет, что количество украинцев, которые лечатся за границей от коронавируса, выросло с 27 до 30 человек.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД Украины по коронавирус у по состоянию на 21:00 30 марта.

В частности, украинцы лечатся в следующих странах: по одному - в Швейцарии, Швеции, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по два - в ОАЭ и Нигерии, по три - в Австрии и Польше, по четыре - в Германии и Доминиканской Республике, пятеро - в Италии.

При этом, 11 тыс. 15 украинцев зарегистрировались для возвращения в Украину.

8 граждан Украины поправились за рубежом (4 - в Японии, 2 - в Италии, 1 - в Польше, 1 - в Германии), а четверо умерли.

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