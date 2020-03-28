На Ривненщине от коронавируса умерла женщина

Умерла жительница села Тынное, 1962 года рождения.

В Ривненской области умерла женщина, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом сообщил председатель Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан в Facebook.

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"Дополнительно информирую. Сегодня около 19:00 умерла женщина, из числа тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории", - говорится в сообщении.

По его информации, скончалась жительница села Тынное, 1962 года рождения.

Также Кохан сообщил, что по состоянию на 28 марта на территории региона девять подтвержденных случаев заражения COVID-19.

"Все другие тесты, которые проводились в лаборатории, показали отрицательный результат. Это в частности касается и медицинских работников Сарненской ЦРБ и детей, которые поступили вчера», - написал он.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.

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