Село на Черниговщине, где обнаружено больного COVID-19, признали очагом вспышки инфекционной болезни

На въездах-выездах из села Комаровка установят пропускные пункты, первый круг контактов больного насчитывает 85 человек.

В Черниговской области село Комаровка Борзнянского района, где обнаружен больной COVID-19, признали центром вспышки инфекционной болезни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской ОГА, сегодня председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко провел внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для оперативного реагирования на выявление первого в области случая COVID-19.

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«Во время заседания принят ряд важных решений, в частности, признан населенный пункт Комаровка Борзнянского района Черниговской области очагом вспышки инфекционной болезни», - говорится в сообщении.

Кроме того, председателю Борзнянской РГА и председателю Комаровской ОТГ поручено установить на территории населенного пункта особый режим проведения противоэпидемических мероприятий, а также особый режим въезда на территорию карантина и выезда с неё граждан и транспортных средств с оборудованием двух контрольно-пропускных пунктов.

«Мы не закрываем населенный пункт, мы устанавливаем особый режим въезда и выезда, чтобы ограничить выезд контактным лицам и максимально минимизировать распространение вируса. Все ответственные службы действуют в круглосуточном режиме, ими предпринимаются все необходимые меры реагирования», - отметил Прокопенко.

Также он обратился к жителям Комаровки и близлежащих населенных пунктов с просьбой максимально перейти на режим самоизоляции, особенно, это касается контактных лиц.

Также в пресс-службе Черниговской ОГА уточнили, что Борзнянская районная больница, в которой сейчас лечится больной, обеспечена препаратами и средствами медзащиты. Там есть 3 аппарата искусственной вентиляции легких и 2 наркозно-дыхательные аппарата.

По данным жителей Комаровки, местный пенсионер никуда не выезжал, зато к нему приезжали гости. Первый круг контактных лиц насчитывает 85 человек, второй - более 80.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине 27 марта подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Вирус обнаружен у 69-летнего мужчину, которого госпитализировали в больницу с пневмонией.

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