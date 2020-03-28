Начальник полиции Киева, у которого обнаружили коронавирус, рассказал о самочувствии

27 марта у начальника полиции Киева Андрея Крищенко диагностировали коронавирус.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что у него лабораторно диагностировали коронавирус и рассказал о самочувствии.

Об этом он написал в Facebook, пишет Громадськее.

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«Сейчас получаю все необходимое лечение. Чувствую себя нормально и продолжаю дистанционно выполнять обязанности начальника полиции Киева», — написал Крищенко.

Он отметил, что как только у него повысилась температура до 37 градусов, то сразу обратился к врачам.

«И для тех, коме интересно: ни в Куршавеле, ни где либо за границей ни я, ни моя семья в 2020 году не отдыхали», — добавил Крищенко.

27 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что у начальника полиции Киева Андрей Крищенко диагностировали коронавирус. Помещение главного отделения Нацполиции Киева продезинфицировали.

В Украине по состоянию на утро 28 марта лабораторно подтверждено 311 случаев COVID-19. Из них 8 оказались летальными (3 новых за последние сутки). Одновременно 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок).

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