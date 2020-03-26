На Закарпатье подтвержден первый случай коронавируса - ОГА

Забоелвшая женщина находится в удовлетворительном состоянии.

В Закарпатской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Закарпатская областная государственная администрация на своей официальной странице в сети Facebook.

По информации ОГА, первый случай COVID-19 на Закарпатье подтвержден лабораторией Минздрава в Киеве.

«Жительница г. Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник, 24 марта. В Мукачево ей провели тест методом ПЦР и установили коронавирусную инфекцию. Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев», - уточнили в обладминистрации.

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Сейчас женщина, по словам медиков, находится в удовлетворительном состоянии. Она находится в Закарпатской областной инфекционной больницы.

В ОГА также добавили, что все контактные лица больной женщины установлены. Им рекомендовано находиться на 14-дневной самоизоляции. В подъезде дома и на прилегающей территории проведена дезинфекция.

Также, как сообщала ранее Мукачевская объединенная территориальная община, муж заболевшей находился в самоизоляции, однако женщина посетила приходскую церковь 20 и 21 марта.

Напомним, в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Украины в Закарпатской области перекроют движение автомобильного транспорта на участках части автодорог, соединяющих регион с другими.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве подтвердили еще семь случаев заболевания коронавирусом.

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