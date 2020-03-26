В Черновицкой области трое людей выздоровели от коронавируса - глава ОГА

В числе выздоровевших, есть один ребенок - ее сегодня уже выписали из больницы.

В Черновицкой области сегодня медики заявили о выздоровлении еще трех людей, у которых ранее подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в видеообращении в Facebook.

По словам чиновника, сегодня зафиксировали факт выздоровления трех человек, переболевших COVID-19.

«Среди них есть один ребенок, которого врачи сегодня уже выписали домой, а взрослых выпишут завтра утром. Такие положительные результаты не должны нас побуждать ослаблять нашу бдительность и карантинные мероприятия. Благодаря нашим врачам были вовремя выявлены факты инфицирования и своевременно начато лечение наших людей», - сказал Осачук.

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Как сообщал УНИАН, первый случай инфицирования коронавируса в Украине зафиксировали 3 марта. Пациентом оказался 39-летний житель Черновцов, который вернулся с женой из путешествия по Италии. По возвращении домой мужчина обратился к врачам, был госпитализирован в Черновицкую областную клиническую больницу. Его жена, у которой не было никаких симптомов болезни, в течение 14 дней находилась в обсервации.

17 марта был получен его первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта после повторного теста мужчина был выписан из больницы.

Справка УНИАН. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зарегистрировано 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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