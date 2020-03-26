На Львовщине подозревают коронавирус у 119 человек - ОГА

За день к медикам обратились еще четыре человека.

В Львовской области коронавирус подозревают у 119 человек.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В период с 8:00 по 17:00 часов 26 марта в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 4 человека. Пациенты из города Львова и Жовкивского района", - рассказали в ОГА.

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По информации врача-эпидемиолога областной инфекционной больницы Натальи Тимко, сейчас на лечении в медучреждении находятся 54 человека. Еще 57 человек находятся на самоизоляции. Состояние всех больных - средней важности или близкое к удовлетворительному.

"Всего на Львовщине за все время с подозрением COVID - 19 обратилось 148 человек. По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус", - говорится в сообщении.

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