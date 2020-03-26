На Львовщине еще у пятерых человек подозревают коронавирус

В целом во Львовской области за все время с подозрениемна COVID - 19 обратилось 139 человек.

Во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 5 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Как сообщается, это пациенты со Стрыйского, Бродовского районов, пгт Щирец, и г. Жидачов.

Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больнице - 49 человек.

На самоизоляции находятся 53 человека. За все время выписано - 37 пациентов.

Состояние всех больных средней тяжести или близко к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.

В целом на Львовщине за все время с подозрением на COVID - 19 обратилось 139 человек.

По результатам тестов у 6 человек - грипп. За все время у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.

По состоянию на сейчас на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 110 человек. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

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