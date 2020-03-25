В настоящее время выявляют всех людей, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать их и обеспечить изоляцию.

В Днепропетровской области зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезниКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

«Лабораторные исследования показали, что еще один житель области заболел COVID-19. Это житель Кривого Рога, который сейчас находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо», - отметил Бондаренко.

В настоящее время выявляют всех людей, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать их и обеспечить изоляцию.

По словам Бондаренко, стали известны результаты теста на COVID-19, проведенного в отношении умершего вчера в Днепровской инфекционной больницы №21 жителя города Каменское. Мужчина не был болен коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А.

В регионе госпитальные базы определили в Днепровской городской больницы №21 и Криворожской инфекционной больнице. В целом они - на 430 коек и первые принимают пациентов с коронавирусом.

В Днепровской больнице №21 находятся заболевшие коронавирусом супруги, которые недавно вернулись из Франции.