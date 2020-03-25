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В Днепропетровской области зафиксирован третий случай заболевания коронавирусом

23:50, 25 марта 2020
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Ілюстрація / REUTERS

Читайте такжеВ Украине зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезниКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

«Лабораторные исследования показали, что еще один житель области заболел COVID-19. Это житель Кривого Рога, который сейчас находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение. Состояние пациента стабильное, он чувствует себя хорошо», - отметил Бондаренко.

В настоящее время выявляют всех людей, с кем мог контактировать больной, чтобы обследовать их и обеспечить изоляцию.

По словам Бондаренко, стали известны результаты теста на COVID-19, проведенного в отношении умершего вчера в Днепровской инфекционной больницы №21 жителя города Каменское. Мужчина не был болен коронавирусом. Причиной смерти стала пневмония. Больной занимался самолечением и несвоевременно обратился к врачам. Сейчас проверяют, был ли он инфицирован гриппом типа А.

В регионе госпитальные базы определили в Днепровской городской больницы №21 и Криворожской инфекционной больнице. В целом они - на 430 коек и первые принимают пациентов с коронавирусом.

В Днепровской больнице №21 находятся заболевшие коронавирусом супруги, которые недавно вернулись из Франции.

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