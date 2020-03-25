Кличко просит Кабмин не допустить роста цен на товары первой необходимости и медсредства

Мэр столицы обнародовал перечень товаров, цены на которые, как он считает, должны контролироваться правительством в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Киевский городской голова Виталий Кличко просит правительство принять меры для недопущения роста цен на товары первой необходимости и лекарственные средства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам мэра, он уже направил в Кабинет министров соответствующее письмо. "Я направил обращение в Кабмиу – обеспечить контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары. Согласно принятому парламентом закону, правительство имеет сегодня такую компетенцию и должно принять все меры для недопущения в столице и в Украине поднятие цен на товары субъектами хозяйствования", - отметил мэр.

По его словам, контроль должен быть установлен над ценами на товары из перечня, в котором, в частности, сахар, соль, мука, чай, подсолнечное масло, сливочное масло, гречка, рис, макаронные изделия, вода питьевая, консервы длительного хранения, а также другие товары, пользующиеся наибольшим спросом у людей.