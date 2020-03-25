КГГА: маски предоставляют в первую очередь медикам, принимающим пациентов с подозрением на коронавирус

В столице определены семь больниц (3 - для взрослых, 2 - детей, 2 - для беременных), принимающие пациентов с подозрением на коронавирус.

Киев обеспечивает медицинскими масками прежде всего медиков больниц, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус.

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Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Он напомнил, что сегодня определены семь таких больниц (3 - для взрослых, 2 - детей, 2 - для беременных): КНП «Александровская клиническая больница г. Киева»; КНП «Киевская городская клиническая больница № 4»; КНП «Киевская городская клиническая больница № 9»; КНП «Киевская городская детская клиническая больница № 1»; КНП «Киевская городская детская клиническая инфекционная больница»; КНП «Киевский городской родильный дом № 3»; КНП «Киевский городской родильный дом № 5».

«Все эти заведения обеспечены экспресс-тестами на выявление коронавирус. В целом город уже получил 9 тыс. из заказанных и приобретенных тестов», - подчеркнул Поворозник.

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