ГСЧС: в Украине коронавирус зафиксирован уже в тринадцати областях, всего - 113 случаев
08:21, 25 марта 2020Страна
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Всего зафиксировано 113 случаев заболевания.
В Украине возросло количество случаев заболевания COVID-19 / фото УНИАН
По состоянию на 7:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирус COVID-19.
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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, случаи зафиксированы в 13 областях и г. Киеве, а именно: Черновицкая – 38 (1 умерла), г. Киев – 31, Киевская – 22, Ивано-Франковская – 5 (1 умерла), Тернопольская – 4, Днепропетровская – 2, Житомирская – 2 (1 умер), Запорожская – 2, Львовская – 2, Волынская – 1, Донецкая – 1, Луганская – 1, Одесская - 1 и Черкасская – 1.
Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).
Напомним, по состоянию на вчера, 24 марта, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигала 97.
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