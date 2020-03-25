Минздрав напоминает, что медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает

Здоровым людям маска необходима, если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19.

Медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает, а здоровым людям она необходима, если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19.

Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.

В частности, Минздрав напоминает:

▪️здоровым людям носить маску надо только если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19;

▪️если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;

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▪️маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;

▪️если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

В разъяснении о том, как правильно пользоваться медицинской маской, Минздрав подчеркивает:

▪️прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

▪️укройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;

▪️не прикасайтесь к маске во время ее ношения;

▪️если надо дотронуться до маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;

▪️если маска станет влажной, замените ее новой;

▪️не используйте маску повторно.

Также в Министерстве здравоохранения предупредили о правильной утилизации использованных масок:

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▪️осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;

▪️немедленно выбросьте в закрытый контейнер;

▪️тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

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