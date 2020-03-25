Минздрав напоминает, что медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает
Медицинскую маску необходимо носить только тогда, если человек кашляет или чихает, а здоровым людям она необходима, если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19.
Такие рекомендации Министерство здравоохранения Украины разместило в Facebook.
В частности, Минздрав напоминает:
▪️здоровым людям носить маску надо только если они оказывают помощь человеку, больному COVID-19;
▪️если вы кашляете или чихаете, надевайте маску;
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▪️маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом;
▪️если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.
В разъяснении о том, как правильно пользоваться медицинской маской, Минздрав подчеркивает:
▪️прежде чем надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️укройте рот и нос маской и убедитесь, что она плотно прилегает;
▪️не прикасайтесь к маске во время ее ношения;
▪️если надо дотронуться до маски, обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или тщательно помойте;
▪️если маска станет влажной, замените ее новой;
▪️не используйте маску повторно.
Также в Министерстве здравоохранения предупредили о правильной утилизации использованных масок:
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▪️осторожно снимите маску сзади, не касаясь основной ее части;
▪️немедленно выбросьте в закрытый контейнер;
▪️тщательно обработайте руки спиртосодержащим антисептиком или помойте с мылом.
Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.
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