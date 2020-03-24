Стало известно, сколько киевлян уже протестировали на наличие коронавируса

Подавляющее большинство жителей столицы, которые заболели, побывали за границей.

В столице с 17 марта на COVID-19 протестировали почти 1,3 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал городской голова Виталий Кличко сказал во время онлайн пресс-конференции относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Протестировано на коронавирусную инфекцию в столице на сегодня уже 1 тыс. 297 киевлян», - проинформировал он.

По словам Кличко, количество больных в столице за прошедшие сутки увеличилось еще на 4 человека, в городе уже 28 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели, побывали за границей.

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Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, по состоянию на 10:00 24 марта в Киеве выявлено 29 инфицированных коронавирусом.

20 марта правительство ввело в столице режим чрезвычайной ситуации.

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