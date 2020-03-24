Львовщина получила экспресс-тесты и пять тысяч масок из Китая - глава ОГА

Вчера из Китая прилетел первый самолет медицинской помощи.

Львовская область получила более 4 тысяч экспресс-тестов, 5 тысяч масок и 500 защитных костюмов китайской помощи.

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Об этом сообщил на брифинге председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, передает пресс-служба Львовской ОГА.

«Вчера прилетел первый самолет медицинской помощи с тестами в Львовскую область. Это первый самолет, который вернулся из Китая. Соответственно было осуществлено распределение тестов, масок, а также специальных защитных костюмов. Следовательно, область получила первую партию тестов, которая закрывает первоочередные нужды области, 5 тысяч масок, а также 500 биокостюмов. Такие поставки будут осуществляться регулярно, еженедельно и в разных количествах, в связи с распределением по областям», - подчеркнул Максим Козицкий.

Также он добавил, что тест-системы, которые получила область – это не только экспресс-тесты, но и реагенты для проведения полимеразной цепной реакции (ПРЛ).

Как сообщал УНИАН, на Львовщине вводят чрезвычайный режим из-за больного COVID-19.

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