Больницы в Украине должны приостановить плановые операции из-за коронавируса - приказ Минздрава (документ)

При этом в документе говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.

Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции.

Об этом говорится в приказе Минздрава №698 от 23 марта. На такие меры министерство ушло, чтобы медучреждения были готовы к оказанию медицинской помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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В документе говорится о том, что прекращение всех плановых операций — временная мера, связанная со вспышкой коронавирус.

Так, согласно документу, учреждениям здравоохранения необходимо:

обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;

принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины);

обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;

обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме.

При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.

В этот список входят: