Больницы в Украине должны приостановить плановые операции из-за коронавируса - приказ Минздрава (документ)
12:13, 24 марта 2020Страна
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При этом в документе говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.
В документе говорится о том, что прекращение всех плановых операций — временная мера / фото pixabay
Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановую госпитализацию пациентов, а также плановые операции.
Об этом говорится в приказе Минздрава №698 от 23 марта. На такие меры министерство ушло, чтобы медучреждения были готовы к оказанию медицинской помощи больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
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В документе говорится о том, что прекращение всех плановых операций — временная мера, связанная со вспышкой коронавирус.
Так, согласно документу, учреждениям здравоохранения необходимо:
- обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;
- принять меры по увеличению доли медицинской помощи, оказываемой с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме (оказание медицинской помощи с использованием телемедицины);
- обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;
- обеспечить оказание экстренной медицинской помощи в полном объеме.
При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.
В этот список входят:
- оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановые операции, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.
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