В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех детей – ОГА

Всего на лечении в областной детской больнице находятся 14 человек, из них 5 с диагнозом «коронавирус».

В Черновицкой областной детской клинической больницы госпитализировали четырех детей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

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Об этом сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

«В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали четырех детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом «коронавирус», остальные с подозрением на него», - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое матерей и трое их малышей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов. Все остальные имеют температуру, нарушение состояния и получают необходимое лечение.

По сведениям ОГА, в областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус» или же с подозрением на него.

«Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в этой больнице не госпитализировали», - рассказали в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 10:00 24 марта зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 3 летальных.

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