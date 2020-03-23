Глава Минздрава призвал нардепов ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Министр здравоохранения Илья Емец призывает народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в социальной сети Facebook.

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"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавирусом выявлены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской области - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.

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