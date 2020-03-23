В Украину из Китая прибыли 250 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса
Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт «Борисполь» (Киев) из китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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«Военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19», - говорится в сообщении
После завершения дезинфекционных мероприятий санитарными службами самолет начнут разгружать. Медицинские средства в понедельник, 23 марта, будет переданы в лаборатории в регионы Украины. Экспресс-тесты, а также медицинские маски будут направляться для первоочередных нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, Госпогранслужбы и других.
«Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста», - пояснили в Офисе президента.
Отмечается, что на этой неделе запланировано еще несколько аналогичных рейсов.
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