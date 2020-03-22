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Самолет с тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ прибудет из Китая в Киев в воскресенье - Офис президента

00:06, 22 марта 2020
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В Китае загружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины / фото facebook.com/kirill.timoshenko

Военный грузовой самолет Ил-76 с лабораторными тестами, экспресс-тестами для выявления коронавируса, а также средствами дезинфекции, индивидуальной защиты и аппаратами искусственной вентиляции легких прибудет в Киев в воскресенье вечером.

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Об этом сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.

По его словам, еще одну партию ждут через несколько дней.

"Просто сейчас в Китае загружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом. Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в Китай отправился самолет ВСУ, который должен привезти в Украину тесты на коронавирус, медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

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