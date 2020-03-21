Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов попал в больницу с пневмонией (фото)

У Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

Народный депутат Сергей Шахов (группа "Доверие") находится в инфекционном отделении Александровской больницы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.

19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и «сегодня сообщили, что в жены подтверждено заболевание». «Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.

20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.