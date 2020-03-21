Инфицированный коронавирусом нардеп Шахов попал в больницу с пневмонией (фото)
20:56, 21 марта 2020Страна
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У Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.
У нардепа Шахматная обнаружили коронавирус / фото УНИАН
Народный депутат Сергей Шахов (группа "Доверие") находится в инфекционном отделении Александровской больницы.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал депутат.
Как сообщал УНИАН, в Шахова, который проживает в Обуховском районе Киевской области, после возвращения из-за границы обнаружили коронавирус.
19 марта Шахов сообщил, что его родственники, узнав о его диагнозе, сделали тесты, и «сегодня сообщили, что в жены подтверждено заболевание». «Жена чувствует себя нормально. Она в изоляции», - добавил он.
20 марта он заявил, что тест на коронавирус его сестры отрицательный, а результатов теста детей еще нет.
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