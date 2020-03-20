Во Львове зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19

Больного госпитализируют в инфекционную больницу.

Во Львове зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19.

Читайте такжеКоронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 20 марта (онлайн)

Как сообщает городской голова Андрей Садовый в Twitter, вирус обнаружили у жителя Львова, 1950 г.р. который 13 марта вернулся из Германии.

«Имеем первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом COVID-19 во Львове (житель Львова, 1950 г.р. 13 марта вернулся из Германии). Информация от главного врача инфекционной больницы. Положительный результат подтвердили две частные лаборатории во Львове и Киеве», – сообщил Садовый.

По его словам, материалы отправлены в Центр общественного здоровья Украины. Больного госпитализируют в инфекционную больницу.

«Информация передана правоохранительным органам для дальнейшего реагирования», – добавил Садовый.

«Отдельно хочу подчеркнуть ответственность человека, о котором речь. Возвращаясь из Германии, мужчина (сам является врачом) осознавал, что он в группе риска. Поэтому в первый же день после возвращения сдал анализы в частную лабораторию», - отметил городской голова Львова.

По его словам, мужчина все время пытался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов, сразу обратился в инфекционную больницу.

«Сейчас чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет, но находится и в дальнейшем под контролем», - рассказал Садовый.