Инфицированный коронавирусом житомирянин отказался назвать родных, с которыми контактировал

В облгосадминистрации подчеркивают, что за подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

Житомирянин, у которого обнаружена коронавирусная инфекция, отказался назвать имена и местонахождение двух родственников, которые встречали его в аэропорту после возвращения из-за границы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на брифинге в Житомирский областной госадминистрации.

"За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус", - заверил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его данным, эти люди - отец и сын инфицированного. "Они могут быть инфицированными, и представляют угрозу для окружающих", - подчеркнул председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, житель Житомира, у которого подтвердили инфицирования коронавирусом, кроме Австрии, побывал в Германии. До госпитализации больной находился дома в самоизоляции. Сейчас он находится в инфекционном отделении одной из житомирских больниц, рядом с его палатой выставлена охрана. По информации Житомирской ОГА, мужчине 49 лет, он частный предприниматель.