Карантин в Киеве: медсестры отказываются выходить на работу из-за отсутствия транспорта

По словам волонтера и сооснователя общественной инициативы "Быть рядом", сотрудницы клиники даже планируют увольняться с 23 марта.

Медсестры одной из столичных больниц отказываются выходить на работу, так как вынуждены добираться на такси из-за отсутствия транспорта.

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Об этом рассказала волонтер и сооснователь общественной инициативы "Быть рядом" Анна Карашивская в своем Facebook.

По ее словам, сотрудницы клиники даже планируют увольняться с 23 марта.

"Сегодня пациенты, которые проходят гемодиализ в одной из столичных больниц, сбрасывались наличными на оплату такси медсестрам отделения. Все медсестры - из Киевской области. Они отказываются выходить на работу и собираются увольняться уже с понедельника", - говорится в публикации.

Пользователи сети отмечают, что неравнодушные граждане готовы на своем авто подвозить сотрудников медучреждений - жителей области - на работу и назад. Также в сети возмущаются, что руководство больницы не подготовилось к подобной ситуации.

Как сообщал УНИАН, вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

В Украине в настоящее время зафиксировано 16 случаев коронавирусной инфекции, из них два - смертельных. В стране объявлен общенациональный карантин, который продлится до 3 апреля.