В Украине 14 зараженных коронавирусом, среди них - нардеп — Минздрав

Народному избраннику предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. При этом не называет его фамилии.

"Сейчас проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции", - говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что согласно рекомендациям ВОЗ, больных с коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован.

Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, контактировавшими с ним, отметили в министерстве.

"Народный депутат Украины отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года", - добавили в Минздраве.

Очевидно, речь идет о народном депутате Украины Сергее Шахове, у которого 17 марта подтвердили инфицирование коронавирусом COVID-19.