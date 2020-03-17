На Черниговщине не проводили тестов на коронавирус из-за отсутствия необходимости - ОГА

В области еще нет тест-систем, но чиновники утверждают, что потребности в тестах не было.

На Черниговщине на сегодняшний день не было проведено еще ни одной проверки людей на коронавирус из-за отсутствия тест-систем, а также необходимости в тестах.

Об этом сообщает председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в соцсетях.

«Тестов в области нет. Возможно, будут до конца недели. В Киев никто не отправлял на проверку, потому что не было необходимости. Будем надеяться на лучшее и мыть руки», - ответил он на вопрос черниговского журналиста о количестве проведенных тестов на коронавирус.

В то же время, местные СМИ сообщают, что из Сосницы доставили на лечение в Менскую ЦРБ женщину, которая имела признаки простуды и недавно вернулась с заработков из-за границы. Пациентке сделали рентген, диагностировав пневмонию, она сказала, что поедет домой за вещами и после этого в больницу якобы не вернулась. Кроме того, в социальных сетях черниговцы сообщают о росте числа заболеваний в городе пневмонией.

Между тем, в Черниговской облгосадминистрации официально заявляют, что на Черниговщине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования коронавирусом.

На своей странице в Facebook глава ОГА Прокопенко сообщил о готовности медучреждений противодействовать коронавирусу и об обеспеченности медоборудованием. Так, в больницах Черниговской области есть 258 аппаратов, которые обеспечивают искусственную вентиляцию легких, в том числе 40 - для детей.

«В зависимости от ситуации, они могут быть перемещены туда, где будет больше необходимость. В ближайшее время закупим еще дополнительные дыхательные аппараты», - сообщил он.

По информации учреждений здравоохранения, на сегодняшнее утро у них в наличии есть почти 6000 масок и полторы тысячи комплектов индивидуальной защиты.

Еще 220 тысяч масок получены областью из государственного резерва и в ближайшее время они будут распределены по учреждениям. На предприятии по пошиву костюмов биозащиты заказано дополнительно 4,5 тысячи защитных костюмов.

Если будет необходимо, дополнительные средства защиты и медицинское оборудование будут закуплены за средства резервного фонда.

«Следует помнить главное - эффективное противодействие распространению коронавируса напрямую зависят от нашей с вами сознательности. Стоит вполне серьезно и ответственно относиться к ограничениям по карантину и четко их соблюдать. Ведь самоизоляция и выполнение всех гигиенических требований существенно снизят риск распространения коронавируса в нашей области и стране», - отметил Прокопенко.