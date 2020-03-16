В Одессе 11 человек попросили об изоляции из-за возможного коронавируса

Мэр Одессы Труханов утверждает, что люди обратились к медикам сами.

В Одессе изолировали 11 человек из-за возможного заражения коронавирусом.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и ЧС.

В частности, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что городскую клиническую инфекционную больницу самостоятельно обратились люди, которые вернулись из-за границы. Труханов утверждает, что они сами попросили их изолировать.

Как уточнила заместитель директора здравоохранения Одесского горсовета Надежда Гончаренко, с вечера пятницы по воскресенье в больницу поступили 11 человек.

«Они изолированы в боксах», - сказала она.

У одного из пациентов обнаружили воспаление легких, но анализы для определения возможного инфицирования коронавирусом у них не брали, так как соответствующая лаборатория в субботу-воскресенье не работает (выходные).

Соответствующие анализы у этих 11 человек взяты только сегодня, 16 марта. Исследования проведут в Киеве.

Как сообщал УНИАН, городской голова Одессы Геннадий Труханов из-за угрозы распространения коронавируса распорядился с 16 марта закрыть в городе все объекты, в которых собираются более 10 человек.