В оккупированной Горловке зафиксированы 12 случаев коронавирусной инфекции - Аваков

По словам министра, Украине следует усилить контроль пересечения лиц через КПВВ на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что в оккупированной Горловке зафиксированы 12 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров Украины с участием президента Владимира Зеленского по реформированию системы градостроительства Украины.

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«Сейчас мы имеем предварительную информацию о 12 случаях коронавируса, которые распространены в Горловке, поэтому мы должны усилить контроль», - заявил Аваков.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

В Украине на сегодня зафиксировано три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом.

По состоянию на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая инфицирования коронавирусом, 4 тыс. 720 человек умерли, при этом 68 тыс. 324 пациентов удалось вылечить.