Стевия: вред, польза стевии и других сахарозаменителей

Натуральный заменитель сахара стевия известен с древних времен и широко используется в наши дни. Но так ли полезна и безопасна стевия, и действительно ли эта биодобавка может помочь вам снизить вес? Мы выяснили, как стевия на самом деле влияет на здоровье.

На фоне массового увлечения всевозможными диетами и здоровым питанием на просторах Интернета появляется все больше информации о вреде тех или иных диетических продуктов. Это касается и сахарозаменителей, которые наиболее часто употребляются в диетическом питании. Давайте попробуем разобраться во всех нюансах и выяснить, действительно ли заменители сахара вредны для здоровья.

Виды заменителей сахара

Все так называемые подсластители классифицируются на синтетические и натуральные. Синтетические, или искусственные, сахарозаменители производятся из химических соединений, в то время как натуральные — из веществ природного происхождения. Основным отличием двух типов подсластителей также является их энергетическая ценность: искусственные сахарозаменители бескалорийны и полностью выводятся из организма, а натуральные обладают разной степенью калорийности, но расщепляются гораздо медленнее, чем сахар, не вызывая резкого выброса в кровь инсулина. Стоит отметить, что существуют исключения: например, стевия и эритрит вообще не обладают энергетической ценностью и не участвуют в углеводном обмене, хотя и являются натуральными. Кроме того, искусственные сахарозаменители гораздо более сладкие по сравнению с сахаром, благодаря чему их можно использовать в очень малых дозах. Натуральные сахарозаменители бывают как менее сладкими, так и более сладкими, чем обычный сахар. Например, стевия относится к интенсивным натуральным подсластителям.

Натуральные сахарозаменители

Фруктоза

Природный сахар, содержащийся в овощах, фруктах и мёде. Она обладает большей сладостью по сравнению с сахаром примерно в 1,2–1,8 раза. И хотя ее калорийность ненамного меньше, чем у обычного сахара (грамм фруктозы — 3,7 ккал, грамм сахара — 4 ккал), за счет большей сладости ее можно добавлять в напитки и блюда в меньших количествах, снижая тем самым калорийность блюд. Фруктоза в небольших объемах может применяться при диабете, так как обладает более низким гликемическим индексом (ГИ фруктозы = 19, ГИ сахара = 80), поэтому не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови человека.

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Существует заблуждение, что фруктоза может приводить к лишнему весу. Однако недавние исследования показали, что в том случае, когда фруктоза заменяет другие углеводы рациона питания (аналогичные по калорийности), она не больше, чем последние, влияет на вес тела или уровень триглицеридов в крови. Так, чрезмерное потребление фруктозы, глюкозы или насыщенных жиров приводит к равнозначному увеличению содержания жиров в печени. Избыточное потребление и фруктозы, и глюкозы снижало чувствительность печени к инсулину. Таким образом, эти эффекты не являются уникальными для фруктозы (как утверждали ранее некоторые ученые) и на самом деле связаны с избыточным потреблением калорий. Все это позволяет сделать вывод о том, что увеличение калорийности рациона свыше нормы в конечном счете всегда приводит к увеличению веса тела, если не уравновешивается физической активностью.

Суточная норма потребления фруктозы — 30–45 г в сутки. Главное достоинство фруктозы в том, что она абсолютно безвредна, подходит даже детям, может применяться для приготовления пищи, а кроме того, она особенно выгодно подчеркивает аромат фруктов и ягод.

Сорбит

Сорбит содержится в рябине, яблоках, абрикосах и других фруктах. Он не является углеводом, а относится по химической структуре к шестиатомным спиртам. Для усвоения этого вещества в организме не требуется инсулин. Сорбит в два раза менее сладкий, чем сахар. Калорийность сорбита — 2,4 ккал/г. Адекватный уровень потребления сорбита составляет 15 г в сутки, а верхний допустимый уровень — 40 г. При чрезмерном употреблении данного подсластителя может возникать слабительный эффект.

Эритрит

Эритрит, или «дынный сахар», — новый натуральный подсластитель, не вызывающий повышения уровня сахара в крови. Он представляет собой хорошо растворимые в воде кристаллы без запаха, очень похожие на сахар. Калорийность эритрита столь мала, что в большинстве стран принята равной нулю. Эритрит не вызывает кариес. Уровень сладости эритрита составляет около 70% от уровня обычного сахара. Заменитель прекрасно переносится организмом даже в несколько бóльших дозировках, чем обычный сахар, что выгодно отличает его от сорбита, имеющего побочный слабительный эффект. В последнее время эритрит можно часто встретить в комбинации со стевией, так как он способен улучшать ее специфический вкус.

Стевия

Пожалуй, экстракт стевии (стевиол-гликозиды) — один из самых популярных на сегодняшний день натуральных сахарозаменителей. Получают этот подсластитель из листьев одноименного травянистого растения, произрастающего в Южной Америке и Азии. Стевия является натуральным бескалорийным подсластителем, она в 200–400 раз слаще столового сахара, но обладает довольно специфическим послевкусием («травяной» привкус). Однако сейчас производители научились очищать экстракты стевии таким образом, чтобы максимально устранить этот недостаток. Допустимый уровень суточного потребления для стевии составляет 4 мг/кг веса тела. Стевию также называют медовой травой, раньше это лекарственное растение применялось для выравнивания уровня сахара в крови. Полностью натуральный подсластитель, не содержащий калорий, абсолютно безопасный и даже полезный при диабете (гликемический индекс равен нулю). В настоящее время нет никаких сообщений о токсичности компонентов этого сахарозаменителя. Он абсолютно безопасен и не имеет противопоказаний к употреблению.

Искусственные подсластители

Сукралоза

Новейший вид сахарозаменителя, который изготавливается из обычного сахара. Сукралоза считается одним из самых безопасных заменителей. Она слаще сахара в 600 раз и не содержит калорий, а самое главное — не влияет на уровень сахара в крови (гликемический индекс равен нулю). Одно из главных достоинств сукралозы — это ее вкус, который по сравнению с остальными интенсивными подсластителями наиболее близок ко вкусу обычного сахара. Сукралоза может использоваться для приготовления пищи: она полностью сохраняет свои качества при термической обработке и замораживании. Этот сахарозаменитель премиум-класса многократно исследовался не только на животных, но и на людях, в результате чего была доказана его полная безопасность для всех групп населения, включая детей и беременных. Сукралоза разрешена к употреблению ведущими мировыми организациями по безопасности пищевых продуктов в США, Европе и Канаде. В России сукралоза также одобрена к применению. Допустимый уровень суточного потребления для сукралозы составляет 15 мг/кг веса тела. Сукралоза усваивается всего на 15%, которые через сутки полностью выводятся из организма.

Аспартам

Самый популярный искусственный подсластитель, о пользе и вреде которого идут постоянные дискуссии. Аспартам в 200 раз слаще сахара и обладает минимальной калорийностью. Именно по поводу этого подсластителя ходит множество мифов, которые не имеют под собой никаких оснований. Единственное, на что действительно стоит обращать внимание при употреблении аспартама, — это то, что его нельзя использовать в блюдах, которые подвергаются длительному нагреванию или кипячению, так как аспартам при высоких температурах разлагается.

В маркировке столовых подсластителей всегда указывается их безопасная суточная доза, что позволяет легко вычислить, сколько их можно употребить без вреда для здоровья.

Сахарин

Слаще сахара в 450 раз и не содержит калорий, имеет горьковатый привкус. Миф о вреде сахарина основывается на опытах, которые были проведены в 1970-е на лабораторных крысах. Однако выводы, сделанные в ходе этих экспериментов, давно опровергнуты. Допустимый уровень суточного потребления для сахарина составляет 5 мг на килограмм веса тела.

Цикламат

Подсластитель цикламат слаще сахара в 30 раз и не содержит калорий. Он производится химическим путем и может использоваться для приготовления пищи. Допустимый уровень суточного потребления для цикламата составляет 11 мг на килограмм веса тела. Сегодня этот сахарозаменитель одобрен к применению в Европе и Азии. Цикламат чаще всего используют в комбинации с сахарином, благодаря чему улучшаются вкусовые качества сахарозаменителя и одновременно уменьшается доза того и другого вещества.

Адвантам

Этот сахарозаменитель примерно в 20 000 раз слаще, чем столовый сахар (сахароза). Адвантам активно применяется в США, где FDA в 2014 году одобрило его для использования в качестве подсластителя и усилителя вкуса общего назначения в пищевых продуктах (кроме мяса, в том числе домашней птицы). Адвантам термостабилен, это означает, что он остается сладким даже при высоких температурах, то есть пригоден в качестве заменителя сахара в выпечке.

При определении безопасности и преимуществ FDA рассмотрело данные 37 исследований (на животных и людях), проведенных с целью выявления возможных токсических эффектов — воздействия на иммунную, репродуктивную, нервную систему и систему развития.

Ацесульфам К

В 200 раз слаще сахара, обладает низкой калорийностью и полностью выводится из организма в неизмененном виде. Его можно применять для приготовления пищи. Ацесульфам К одобрен в США, России и большинстве европейских стран. Безопасная суточная доза по данным ВОЗ — 15 мг на килограмм веса тела.

Польза стевии

Стевия – многолетняя трава-кустарник высотой до 0,7 метра. Имеет небольшие листья до 3 сантиметров и цветки белого цвета. За свой сладкий вкус стевию называют медовой травой

Медовая трава обладает лечебными свойствами. В стевии не содержится углеводов, поэтому она не содержит калорий. Врачи рекомендуют ее для сбалансированной диеты при похудении.

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В составе стевии есть два основных соединения – ребаудиозид А и стевиозид. Именно они придают траве сладкий вкус с горьким послевкусием.

Еще есть много стеролов и антиоксидантов (например, кемпферол, флавоноиды, танин), которые на 20 процентов уменьшают риск развития рака поджелудочной железы. Также стевия расширяет сосуды, они способствуют выведению натрия из организма, тем самым снижая артериальное давление.

Кроме того, стевия купирует рост бактерий во рту, которым приписывается развитие кариеса.

Вред стевии

Стевия не рекомендуется людям, которые принимают лекарства по снижения сахара в крови. Еще медовая трава может вызвать побочные эффекты при взаимодействии с противогрибковыми и противовоспалительными лекарствами, а также препаратами, которые снижают холестерин. Поэтому прежде, чем употребляться стевию, стоит проконсультироваться с терапевтом.

Кроме этого, стевия как трава может вызвать аллергию. Поэтому если есть индивидуальная непереносимость амброзии, бархатцев, хризантем и маргариток, то, скорее всего, будет реакция и на стевию.

Сахарозаменители: польза и вред

Из всего вышеизложенного можно сделать однозначный вывод: современные сахарозаменители не так страшны, как о них иногда пишут. Чаще всего подобные материалы основаны на непроверенной информации и недостаточном количестве научных изысканий и зачастую финансируются производителями сахара. Очевидные преимущества использования большинства сахарозаменителей были доказаны в ходе многочисленных исследований. Самая главная рекомендация при употреблении любого сахарозаменителя — не превышать его суточную дозу.

Сахарозаменители: видео