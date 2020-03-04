"Рано или поздно": главный санврач не исключает распространения коронавируса по Украине

Сейчас специалисты из здравоохранения, медики и ученые разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не исключил возможности распространения коронавируса COVID-2019 на территории страны.

Читайте такжеВ Черновцах жена больного на коронавирус мужчины согласилась на обсервацию из-за протестов соседей (видео)

"Мы должны понимать, что рано или поздно, но коронавирусная инфекция может распространяться и на территории нашей страны", – заявил Ляшко, передает «Обозреватель».

"Сегодня у нас один случай. Возможно, будет и распространение болезни на территории. Мы видим пример Италии, Германии", – уточнил он.

Ляшко сообщил, что по состоянию на вечер 3 марта не выявлено симптомов развития COVID-2019 у тех, кто контактировал с инфицированным коронавирусом жителем Черновцов.

Однако на вопрос, сколько еще носителей коронавируса в Украине могут оставаться не выявленными, он ответил: "Сложно сказать".

По его словам, сейчас специалисты из здравоохранения, медики и ученые разрабатывают эпидемиологический прогноз для Украины.

"Поскольку коронавирус – новая и малоизученная инфекция, мы привлекли Академию медицинских наук, чтобы они помогли нам разработать оптимистичный и негативный сценарий", – отметил санврач.